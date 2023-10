Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Κομισιόν απειλεί με κυρώσεις Twitter, Facebook και Instagram λόγω fake news και βίαιων εικόνων

Η Κομισιόν προειδοποίησε με κυρώσεις τους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την Χ (πρώην Twitter) και τη Meta (Facebook, Instagram), σχετικά με την αύξηση ψευδών ειδήσεων και βίαιων εικόνων στις πλατφόρμες τους για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν έδωσε σήμερα διορία 24 ωρών στον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για να κοινοποιήσει τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

«Έχουμε λάβει γνώση για αναφορές σημαντικού αριθμού deep fakes (σ.σ. ψευδείς ειδήσεις, φωτογραφίες, βίντεο που παράγονται με μέσα τεχνητής νοημοσύνης) και παραποιημένου περιεχομένου που κυκλοφορούν στις πλατφόρμες σας και ορισμένα από τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο», τόνισε ο Μπρετόν, σε επιστολή προς Ζούκερμπεργκ, την επομένη παρόμοιας προειδοποίησης που απηύθυνε στο αφεντικό του X, Έλον Μασκ.

Την επιστολή αυτή ο Ευρωπαίος επίτροπος την ανήρτησε και στο Bluesky, μέσο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αντίπαλο του Χ, που δημιούργησε ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Η προειδοποίηση αφορά αναρτήσεις και δημοσιεύσεις «μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και παραπληροφόρηση εν μέσω εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία την Κυριακή και τις ευρωεκλογές την επόμενη άνοιξη, δήλωσε ο Μπρετόν.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023