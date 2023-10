Πόλεμος στο Ισραήλ: Χάος μετά τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο – «Οι γιατροί έκαναν χειρουργικές επεμβάσεις στο έδαφος»

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα την Τρίτη. Ο Δρ Ashraf Al-Qudra, εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας, περιέγραψε την κατάσταση μετά την έκρηξη ως «απαράμιλλη και απερίγραπτη».

«Τα πληρώματα του ασθενοφόρου εξακολουθούν να μεταφέρουν σορούς», είπε ο Αλ-Κούντρα σε δήλωση την Τετάρτη, τοπική ώρα, σημειώνοντας ότι «τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά και γυναίκες». Ο αριθμός των θυμάτων και τα τραύματά τους «ξεπερνούσε τις δυνατότητες των ιατρικών ομάδων και των ασθενοφόρων», πρόσθεσε.

«Οι γιατροί έκαναν χειρουργικές επεμβάσεις στο έδαφος και στους διαδρόμους, κάποιοι από αυτούς χωρίς αναισθησία και ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών περιμένουν ακόμη τις επεμβάσεις και οι ιατρικές ομάδες προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους στην εντατική».

Απολογισμός θανάτων: Στο νοσοκομείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Γάζας, είχαν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι που είχαν εκκενωθεί βίαια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, πρόσθεσε.

Η Χαμάς, η οποία ελέγχει τον θύλακα, είπε ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας νωρίτερα είπε ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 200- 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Οι απώλειες στη Γάζα τις τελευταίες 10 ημέρες έχουν πλέον ξεπεράσει τον αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 51 ημερών Γάζας-Ισραήλ το 2014.

Αβέβαιη προέλευση: Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές για το θανατηφόρο περιστατικό. Ωστόσο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρνήθηκαν «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση στο νοσοκομείο, κατηγορώντας αντ’ αυτού για «αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων» από την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, μια αντίπαλη ισλαμιστική μαχητική ομάδα στη Γάζα. Οι ΗΠΑ αναλύουν πληροφορίες σχετικά με την έκρηξη που παρείχε το Ισραήλ για να κατανοήσουν καλύτερα τι συνέβη.

Η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στο Twitter:

«Μια εκπομπή του Al Jazeera κατέγραψε τη στιγμή που η Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσε μια ρουκέτα η οποία εκπυρσοκρότησε και χτύπησε ένα νοσοκομείο στη Γάζα, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους».

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023