Πόλεμος στο Ισραήλ: Βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος στο νοσοκομείο της Γάζας – Αναφορές για τουλάχιστον 500 νεκρούς

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

BREAKING: Hundreds of people have reportedly been killed in a strike on the al Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza City, according to the Gaza Health Ministry.

Sky News is unable to independently verify the report.

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2023