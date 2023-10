Πόλεμος στο Ισραήλ: Αναφορές για χτύπημα σε νοσοκομείο της Γάζας – Τουλάχιστον 500 νεκροί λέει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας ανήλθε σε τουλάχιστον 500, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι το υπουργείο Υγείας στο υπό τη διοίκηση της Χαμάς παλαιστινιακό έδαφος ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε νοσοκομειακό συγκρότημα της Γάζας προκάλεσαν την Τρίτη τον θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων.

BREAKING: Hundreds of people have reportedly been killed in a strike on the al Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza City, according to the Gaza Health Ministry.

Sky News is unable to independently verify the report.

Follow the latest on this story

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2023