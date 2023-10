Πόλεμος στο Ισραήλ – Μπορέλ: Θα συνεχιστεί μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστίνη, που ανακοίνωσε, δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, η οποία θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι η αναστολή κάθε πληρωμής, θα τιμωρούσε ολόκληρο τον παλαιστινιακό λαό, βλάπτοντας παράλληλα και τα συμφέροντα της ΕΕ στην περιοχή και θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους τρομοκράτες.

The suspension of the payments – punishing all the Palestinian people – would have damaged the EU interests in the region and would have only further emboldened terrorists.

