«Πνίγηκε» το Ντουμπάι: Σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε το αεροδρόμιο και τους δρόμους σε ποτάμια – ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια απέραντη λίμνη μετατράπηκε το Ντουμπάι, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλημμύρισαν μεγάλους αυτοκινητόδρομους αναγκάζοντας μάλιστα τους οδηγούς να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους.

Η κακοκαιρία που έπληξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιούργησε προβλήματα και στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Αναφορικά με τη κακοκαιρία στο Ντουμπάι, οι βροχές ξεκίνησαν από τη νύχτα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν σε ακυρώσεις πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο είναι ένα από τα πλέον πολυσύχναστα παγκοσμίως και έδρα της αεροπορικής εταιρείας Emirates.

Μάλιστα, η λειτουργία του Αεροδρομίου που διακόπηκε για 25 λεπτά, λόγω της έντονης καταιγίδας, οδήγησε στην ακύρωση 21 εξερχόμενων και 24 εισερχόμενων πτήσεων από τις 12.02 σήμερα και τρεις πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα γειτονικά αεροδρόμια, δήλωσε εκπρόσωπος του DXB.

Thread of best videos I’ve been sent of the current situation in Dubai from the storm. pic.twitter.com/sK6aRL6Jdu — Charles Read (@chatwithcharles) April 16, 2024

Η μεγαλύτερη βροχόπτωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπαϊ και συνεχίζει. Bonus το video #dubairain pic.twitter.com/WqaFUXWMG0 — Makis Spyratos (@makisv1) April 16, 2024

Την ίδια στιγμή, μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των Αρχών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, με τα βυτιοφόρα να πραγματοποιούν επιχειρήσεις απάντλησης των υδάτων από το οδικό δίκτυο, ενώ πλημμύρισαν και ξενοδοχεία. Παράλληλα, διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε ορισμένες περιοχές.

⚡️⚡️ Intense thunderstorm hits United Arab Emirates, caused some partial flooding Flooding reported across the UAE – footage from Dubai @Intelsky 💫 pic.twitter.com/Or5WeddKLp — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) April 16, 2024

Τα τελευταία χρόνια, οι βροχές αυξήθηκαν ελάχιστα, όμως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι άνευ προηγουμένου.

Crazy rain in Dubai ! Today has been the worst storm I have experienced here in 13 years ! #dubai #flooding hope all are safe out there ! pic.twitter.com/wv8vTSLotS — 𝕁𝕦𝕝𝕚𝕖𝕟 (@julienroudil) April 16, 2024

Η κακοκαιρία στο Ντουμπάι αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, με τις Αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να μην μετακινούνται, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Στην έρημο της Αραβικής Χερσονήσου έριξε μέχρι και… χαλάζι, με τη κακοκαιρία ολοένα να κλιμακώνεται.