Πηγές Wagner: Το αεροπλάνο επλήγη από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά

Ο αρχηγός της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος είχε καλέσει σε στάση κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης και έκανε την αποτυχημένη εξέγερση κατά του Κρεμλίνου τον Ιούνιο, περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβατών του αεροπλάνου που συνετρίβη στη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, πηγές της Wagner αναφέρουν ότι το αεροπλάνο επλήγη από πυρά της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Επισήμως καμία πηγή δεν επιβεβαιώνει ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός. Ωστόσο η ρωσική πολιτική αεροπορία, αναφέρει επισήμως ότι το όνομα του αρχηγού της μισθοφορικής Wagner ήταν στον κατάλογο επιβατών του αεροπλάνου που έπεσε.

