Πριγκόζιν: Η στιγμή της συντριβής του ιδιωτικού αεροπλάνου του – Ήταν στη λίστα επιβατών – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αρχηγός της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν φέρεται να είναι νεκρός αφού αναφέρθηκε ότι βρισκόταν σε ιδιωτικό αεροπλάνο που συνετρίβη στη Ρωσία απόψε, δύο μήνες μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που έκανε εναντίον του του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το αεροπλάνο φαίνεται σε βίντεο να πέφτει από τον ουρανό στην περιοχή Μπολογκόφσκι, στο Τβερ, της Ρωσίας. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εικόνες από φλεγόμενα συντρίμμια σε ένα χωράφι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ο θάνατος του άλλοτε στενού συνεργάτη του Πούτιν. Ωστόσο αναφέρεται ότι στην λίστα επιβατών του αεροπλάνου είναι το όνομά του.

Η Wagner ο μισθοφορικός στρατός του Πριγκόζιν είναι η δύναμη που ανέκοψε την αντεπίθεση της Ουκρανίας και έδωσε τις πρώτες μικρές νίκες στο πεδίο της μάχης για τις ρωσικές δυνάμεις, μετά την περσινή επιθετική ενέργεια, με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν μεγάλο τμήμα των εδαφών που αρχικά κατέλαβε η Ρωσία, με την εισβολή της.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia’s Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 23, 2023