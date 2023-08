Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας: Στην Αλεξανδρούπολη οι μεγαλύτερες φωτιές στην Ευρώπη για το 2023

Την συγκλονιστική διαπίστωση ότι οι φωτιές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης είναι οι μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί εφέτος στην Ευρώπη, κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας με ανάρτησή της στο Twitter. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στην Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης είναι οι μεγαλύτερες που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη φέτος. Κινητοποιήσαμε τον πυροσβεστικό στόλο #rescEU και την βοήθειά μας μέσω του 🇪🇺 Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας:

✈️ 8 αεροσκάφη

🚒 40 οχήματα

👩‍🚒 246 πυροσβέστες

The wildfires in Greece’s Alexandroupolis region are the biggest Europe has faced this year.

We have mobilised our #rescEU firefighting fleet and aid via 🇪🇺 Civil Protection Mechanism:

✈️ 8 aircrafts

🚒 40 vehicles

👩‍🚒 246 firefighters

Thank you 🇨🇿🇷🇴🇸🇰🇧🇬🇫🇷🇨🇾🇸🇪🇩🇪🇭🇷! pic.twitter.com/CUs2TrCCVs

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 23, 2023