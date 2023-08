Συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν – Αναφορές ότι είναι νεκρός

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του αρχηγού της Wagner Γεβγκένι Πργικόζιν συνετρίβη σήμερα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες είναι νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο «πρώην σεφ του Πούτιν» ο οποίος μετέπειτα έγινε άσπονδος εχθρός του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή Τβερ, βορείως της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Στο αεροσκάφος τύπου Embraer, που είχε αναχωρήσει από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη, επέβαιναν επτά επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί, ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι στη λίστα των επιβατών υπήρχε το όνομα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, αρχηγού της εταιρίας μισθοφόρων Wagner.

Mάρτυρες στο σημείο της συντριβής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο προτού «πέσει από τον ουρανό» το τζετ. Ο Πριγκόζιν, 62 ετών, είχε ηγηθεί ενός πραξικοπήματος κατά του καθεστώτος του Πούτιν ακριβώς πριν από δύο μήνες. Μετά την αποτυχία του, είχε προειδοποιηθεί ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Ήταν γνωστό ότι φρόντιζε πολύ την ασφάλειά του.

Κανάλι που συνδέεται με τον Βάγκνερ ανέφερε ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από την αεράμυνα, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

🚨🇷🇺 Russian air defences caught on camera shooting down private jet belonging to Wagner Leader Yevgeny Prigozhin over Tver region.

Pretty clear message from Putin. pic.twitter.com/DAOcz16yr4

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 23, 2023