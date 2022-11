Πέθανε ο ηθοποιός Λέσλι Φίλιπς – Είχε «δανείσει» τη φωνή του στις ταινίες «Χάρι Πότερ»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 98 ετών, ο ηθοποιός Λέσλι Φίλιπς ο οποίος συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσά τους η βρετανική κωμική κινηματογραφική σειρά « Carry On» όπου ήταν πρωταγωνιστής αλλά και οι ταινίες του Χάρι Πότερ, δανείζοντας τη φωνή του στο «Καπέλο Διαλογής» της Σχολής Μάγων.

Ο Λέσλι Φίλιπς ήταν επίσης γνωστός για τις πρωτότυπες ατάκες του, όπως οι «Ding Dong» και «Well, Hello».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Rolling Stone, την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε η σύζυγός του Ζάρα. «Έχασα έναν υπέροχο σύζυγο και το κοινό έναν σπουδαίο σόουμαν. Ήταν ένας “εθνικός θησαυρός”. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Περικυκλωνόταν όπου πήγαινε από ανθρώπους που τον θαύμαζαν. Όταν παντρευτήκαμε, με σύστησε στον Τύπο ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, επιμένοντας ότι ήμουν η νέα Ζάρα Φίλιπς και είχα σχέση με τη βασίλισσα».

Ο ηθοποιός που γεννήθηκε στην Τότεναμ εμφανίστηκε σε παραπάνω από 200 ταινίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές σειρές σε μια καριέρα που διήρκησε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

The lovely #LesliePhillips who has passed away, talking to me in 1998 about censorship requirements imposed over his pronunciation of the gym teacher’s name, Miss Allcock, for Carry On Teacher in 1959. #DingDong pic.twitter.com/vImtoeNgxA

— Morris Bright MBE (@MorrisBrightMBE) November 8, 2022