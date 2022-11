Πέθανε η γηραιότερη μαθήτρια του κόσμου – Άρχισε το σχολείο στα 94 της

Η πιο ηλικιωμένη μαθήτρια δημοτικού σχολείου στον κόσμο, η Πρίσιλα Σιτιένι από την Κένυα, που αποφάσισε σε ηλικία 94 ετών να πάει σχολείο, ένα βήμα που χαιρέτισε η Unesco, απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Ο εγγονός της Σάμι Τσεψίρορ δήλωσε χθες Πέμπτη στην εφημερίδα The Standard πως η Γκόγκο Πρίσιλα, όπως ήταν το χαϊδευτικό της, πέθανε στο σπίτι της την Τετάρτη έπειτα από θωρακική επιπλοκή.

“Η Γκόγκο ήταν σε καλή υγεία και παρακολουθούσε τα μαθήματά της μέχρι και τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό της, όταν παρουσίασε πόνους στο στήθος, που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σχολείο”, είπε στην εφημερίδα την Πέμπτη. “Μας έκανε πολύ περήφανους”, συνέχισε.

Η Πρίσιλα Σιτιένι ήταν 94 ετών όταν κατάφερε να πείσει τον διευθυντή του σχολείου του χωριού της στην κοιλάδα Ριφτ να τη δεχθεί στο σχολείο του, σύμφωνα με την Unesco, που εξήρε “τον ρόλο της ως πρότυπο για την κοινότητά της και πέρα από αυτήν”.

The world’s oldest primary school student, Priscilla Sitieni, whose resolve to acquire an education in her 90s inspired a French film and won praise from UNESCO, has died in Kenya aged 99 pic.twitter.com/3r9woQDcdZ

— Wunderkind (@EngineerNGR) November 18, 2022