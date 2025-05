Πάπας Λέων ΙΔ’: «Να φωτίσουμε τις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου» – Συγκίνηση στην πρώτη λειτουργία του

Ο Λέων ΙΔ’, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τέλεσε την Παρασκευή την πρώτη του λειτουργία ως Ποντίφικας, λιγότερο από 24 ώρες αφότου ολοκληρώθηκε το Κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα.

Στη διάσημη αίθουσα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου, όπου μόλις την προηγούμενη ημέρα οι 133 εκλέκτορες Καρδινάλιοι τον ανέδειξαν ως τον 267ο διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου, ο νέος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας προσευχήθηκε ώστε η παποσύνη του να καταφέρει να γίνει φάρος που θα φωτίζει «τις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου».

Ο Λέων ΙΔ’ έδειχνε γαλήνιος κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας ενώπιον των Καρδιναλίων που τον εξέλεξαν, σχολιάζει το Reuters.

Στην αρχή της λειτουργίας απευθύνθηκε στους Kαρδιναλίους στα αγγλικά, για πρώτη φορά δημοσίως. «Με καλέσατε να κουβαλήσω τον σταυρό και να ευλογηθώ με αυτή την αποστολή», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στον καθένα από εσάς για να περπατήσετε μαζί μου».

Newly elected Pope Leo XIV began his first homily with words in English during Mass in the Sistine Chapel with the College of Cardinals. pic.twitter.com/BgiwQS8U8f

— Vatican News (@VaticanNews) May 9, 2025