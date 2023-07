Παγκόσμιο ρεκόρ για κλάματα – Τυφλώθηκε για 45 λεπτά αφού έκλαιγε για ώρες

Ένας κωμικός και δημιουργός περιεχομένου φέρεται να έχασε την όρασή του για περίπου 45 λεπτά αφού έκλαιγε για ώρες σε μια προσπάθεια να κλάψει για 100 ώρες και να πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κλαίει συνεχώς.

Ο Tembu Daniel, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο “237_towncryer” στο Instagram, δικαίωσε πρόσφατα το ψευδώνυμό του επιχειρώντας ένα μάλλον ασυνήθιστο παγκόσμιο ρεκόρ – κλαίγοντας συνεχώς για 100 ώρες. Ο νεαρός Νιγηριανός ξεκίνησε τον μαραθώνιο κλάματος στις 9 Ιουλίου, αλλά αναγκάστηκε να διακόψει το κλάμα του μόλις 6 ώρες αργότερα, λόγω κάποιων απρόβλεπτων παρενεργειών. Προφανώς, ο εξαναγκασμός του να κλαίει για ώρες ασταμάτητα προκάλεσε στον Daniel πονοκεφάλους, πρησμένα μάτια και γενικά ένα πρησμένο πρόσωπο. Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα ήταν η μερική τύφλωση που φέρεται να διήρκεσε για περίπου 45 λεπτά.

“Έπρεπε να επαναπροσδιορίσω τη στρατηγική μου και να μειώσω το κλάμα μου”, δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να αφήσει αυτό το εμπόδιο να τον σταματήσει από την επίτευξη του στόχου του. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν όντως ολοκλήρωσε τις 100 ώρες συνεχούς κλάματος, καθώς τα ελάχιστα αποσπάσματα της προσπάθειας που δημοσίευσε στο Instagram του δείχνουν το χρονόμετρο μόλις στις 2 ώρες και 9 λεπτά και στις 5 ώρες και 54 λεπτά αντίστοιχα.

Ο Αφρικανός δημοσίευσε μια αφίσα της προσπάθειας ρεκόρ του στο Instagram νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία αναγράφονταν τα ρεκόρ Γκίνες.

Στην πραγματικότητα, δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να επικοινωνήσει με το Γκίνες σχετικά με τον ασυνήθιστο μαραθώνιο που έκλαιγε, και ίσως ήταν καλύτερα έτσι, καθώς ο διάσημος οργανισμός αντέδρασε στην προσπάθεια του για ρεκόρ, διευκρινίζοντας ότι ούτως ή άλλως δεν θα παρακολουθούσε μια τέτοια προσπάθεια ρεκόρ.

“Απλά για να διαψεύσουμε κάποιες πρόσφατες φήμες, δεν θα παρακολουθούσαμε ποτέ ένα ρεκόρ για τον μεγαλύτερο μαραθώνιο με κλάμα”, έγραψε στο Twitter το Γκίνες.

