Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Νετανιάχου: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ» – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ευρώπη στέκεται «στο πλευρό του Ισραήλ», το οποίο έχει «το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι στις «θηριωδίες που διαπράττει η Χαμάς».

«Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Οι ενέργειες της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με τις νόμιμες φιλοδοξίες του παλαιστινιακού λαού. Αντίθετα, η φρίκη που εξαπέλυσε η Χαμάς προκαλεί μόνο περισσότερα βάσανα στους αθώους Παλαιστινίους», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Αυτή είναι η στιγμή της ενότητας. Αυτή είναι η στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στον τρόμο. Και το Ισραήλ μπορεί να βασιστεί στην ΕΕ» έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύοντας βίντεο από τη συνάντησή της με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

This is the moment for unity.

This is the moment to join forces against terror.

And Israel can count on the EU ↓

https://t.co/heCYSUsiAe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023