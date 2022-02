Ουκρανία: Ξεκίνησε η εισβολή – Εκρήξεις σε πόλεις – LIVE οι εξελίξεις

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Μαριούπολη, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στη γραμμή του μετώπου, με μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Multiple large explosions on the Kharkiv skyline cam. pic.twitter.com/nn7OM5L2sZ

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, λίγο μετά τις 05:00.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε» να εξαπολύσει «έναν πόλεμο εκ προμελέτης» εναντίον της Ουκρανίας, μερικά λεπτά μετά το έκτακτο διάγγελμα του ενοίκου του Κρεμλίνου που ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία.

Καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός θα φέρει «καταστροφικά δεινά και απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

«Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα προκαλέσει αυτή η επίθεση», επέμεινε.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1

— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 24, 2022