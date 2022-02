Ουκρανία: Βήματα αποκλιμάκωσης από τη Ρωσία – Επιφυλακτική η Δύση, το διάγγελμα Μπάιντεν

Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση σε Ουκρανία και Ρωσία, με τη Δύση να τηρεί επιφυλακτική στάση στην απόσυρση μέρους ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Στις 22.30 ώρα Ελλάδος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέβη σε διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν είναι απειλή για τη Ρωσία διαβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν και επεσήμανε ότι “οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για ό,τι κι αν συμβεί. Είμαστε έτοιμοι με διπλωματία, να εμπλακούμε σε διπλωματία με τη Ρωσία και τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη συνολικά. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστικά στη ρωσική επίθεση για την Ουκρανία, κάτι που εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό. Όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, αυτή ήταν η προσέγγισή μας και παραμένει η προσέγγισή μας τώρα” σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει χώρος για διπλωματία με τη Ρωσία ώστε να αποφευχθεί μία σύρραξη στην Ευρώπη. Είπε ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο Πούτιν το Σαββατοκύριακο και κατέστησε σαφές είναι πρόθυμες “να συνεχίσουν να επιδιώκουν διπλωματία υψηλού επιπέδου” για να διαπραγματευτούν “γραπτές συνεννοήσεις” με τη Ρωσία.

“Χθες η ρωσική κυβέρνηση δημοσίως πρότεινε να συνεχιστεί η διπλωματία. Συμφωνώ. Θα έπρεπε να δώσουμε στη διπλωματία κάθε ευκαιρία για να επιτύχει” τόνισε και σημείωσε ότι υπάρχουν τρόποι “να αντιμετωπίσουμε τις αντίστοιχες ανησυχίες μας για την ασφάλεια”

“Οι ΗΠΑ έχουν ρίξει στο τραπέζι συγκεκριμένες ιδέες για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη. Προτείνουμε νέα μέτρα ελέγχου των όπλων, νέα μέτρα διαφάνειας, νέα μέτρα στρατηγικής σταθερότητας”, είπε ο Μπάιντεν σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ, ωστόσο, δεν θα θυσιάσουν τις βασικές τους αρχές, στην επιδίωξη βημάτων που μπορούν να προωθήσουν την κοινή μας ασφάλεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη διπλωματία “τον καλύτερο δρόμο για όλα τα μέρη, κατά την άποψή μας. Θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους και τους εταίρους μας”, είπε ο Μπάιντεν.

“Εφόσον υπάρχει ελπίδα διπλωματικής επίλυσης που θα αποτρέψει τη χρήση βίας και τον απίστευτο ανθρώπινο πόνο που θα ακολουθούσε, θα το επιδιώξουμε”, πρόσθεσε ο Μπάιντεν και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, για την απόσυρση μέρους των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία τονίζοντας ότι θα ήταν καλό αλλά δεν το έχουν επαληθεύσει ακόμη. “Η Ρωσία έχει περισσότερους από 150.000 στρατιώτες γύρω από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία και κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και η εισβολή παραμένει σαφώς πιθανή”. Ακολούθως, ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε ότι αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα συναντήσει συντριπτική διεθνή καταδίκη.

“Εάν η Ρωσία εισβάλει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, το ανθρώπινο κόστος για την Ουκρανία θα είναι τεράστιο. Και το στρατηγικό κόστος για τη Ρωσία θα είναι επίσης τεράστιο. Εάν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία, θα αντιμετωπίσει συντριπτική διεθνή καταδίκη. Ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ότι η Ρωσία επέλεξε τον περιττό θάνατο και την καταστροφή”, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο.

“Η εισβολή στην Ουκρανία θα αποδειχθεί πληγή από αυτοτραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας θα απαντήσουν αποφασιστικά. Η Δύση είναι ενωμένη. Σήμερα, οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι συμμαχίες είναι πιο ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ”, υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies. https://t.co/5qfOtzG5ol

— President Biden (@POTUS) February 15, 2022