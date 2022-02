Βλαντίμιρ Πούτιν: Μετά τον Μακρόν και ο Σολτς στο τεράστιο τραπέζι – Γιατί το επιλέγει

Συνομιλίες είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς καθισμένοι στις αντίθετες πλευρές του μήκους 4 μέτρων τραπεζιού, ακριβώς το ίδιο όπου πριν από λίγες ημέρες είχε καθίσει και συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Λέγεται ότι και ο Όλαφ Σολτς, όπως και ο Μακρόν, αρνήθηκε να υποβληθεί σε PCR τεστ και γι’ αυτό κάθισε σε τόσο μεγάλη απόσταση από τον Ρώσο πρόεδρο. Επίσης, τα γερμανικά Μέσα μετέδωσαν ότι ο Σολτς εξετάστηκε από γιατρό στη γερμανική πρεσβεία στη Μόσχα αντί από ρωσικό υγειονομικό προσωπικό, όπως απαιτείται.

Σύμφωνα με τις Bild και Suddeutsche Zeitung, ρωσικές υγειονομικές Αρχές προσκλήθηκαν να παρατηρήσουν τη διενέργεια τεστ στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, από συσκευή που είχε μεταφερθεί από τη Γερμανία.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι η άρνηση του Σολτς να υποβληθεί σε PCR τεστ δεν θα επηρεάσει τη συνάντησή του με τον Πούτιν, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί αργότερα.

“Πρόκειται για απολύτως προσωρινά μέτρα τα οποία οφείλονται στην επιδημιολογική κατάσταση” φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax. Επίσης, ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι ο Σολτς και ο Πούτιν θα κάθονταν σε μεγαλύτερη απόσταση απ’ ό,τι συνήθως. “Αυτό δεν θα επηρεάσει ούτε τη φύση της συνάντησης ούτε το περιεχόμενό της ούτε τη διάρκειά της” πρόσθεσε.

Πράγματι, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τους δύο ηγέτες να κάθονται στο διάσημο, πλέον, τραπέζι μήκους 4 μέτρων, με τους χρήστες του twitter να οργιάζουν άλλη μια φορά.

Μερικά από τα σχόλια στο twitter

Όμως, ο Πούτιν δεν επιλέγει τεράστια τραπέζια μόνο για τις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους στενούς του συνεργάτες. Μέσα στην εβδομάδα είχε σύσκεψη τόσο με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ όσο και με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού τους οποίους υποδέχθηκε σε αίθουσα με επίσης τεράστιο τραπέζι και οι δύο υπουργοί κάθισαν σε… απόσταση ασφαλείας.