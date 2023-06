Ουκρανία: Τα νερά στον Δνείπερο «ξέβρασαν» σκελετούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στον πάτο του φράγματος της Νόβα Καχόβκα, το οποίο κατάρρευσε, φαίνεται ότι βρίσκονταν οι σκελετοί που ξεβράστηκαν στην Χερσώνα της Ουκρανίας. Εκτιμάται ότι οι σκελετοί ανήκουν σε νεκρούς του Β Παγκοσμίου Πολέμου σε μάχη κοντά στην Νικόπολη.

Βίντεο που τραβήχτηκαν στην ουκρανικά ελεγχόμενη και τη ρωσικά κατεχόμενη πλευρά του Δνείπερου, όπου βρισκόταν ο ταμιευτήρας, δείχνουν κρανία διάσπαρτα στη λάσπη, ένα από τα οποία φοράει κράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πλάνα δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα λόγω των μαχών στην περιοχή, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian.

Οι ιστορικοί λένε ότι ορισμένα από τα λείψανα μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μια τεράστια μάχη που δόθηκε πριν από 80 χρόνια στο ίδιο έδαφος που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά της ρωσικής κατοχής, γύρω από τη Νικόπολη και την Καμιάνκα-Ντνιπρόβσκα.

Η μάχη του Δνείπερου ήταν το επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η αντεπίθεση του σοβιετικού στρατού κατά του γερμανικού στρατού, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια στρατιώτες.

Στα τέλη του 1943, το επίκεντρο ήταν η Νικόπολη, στη δεξιά όχθη του ποταμού, όπου βρίσκονταν ορυχεία μεταλλευμάτων, τα οποία ο Χίτλερ ήταν αποφασισμένος να κρατήσει. Στα τέλη του 1943, η Βέρμαχτ αγωνίστηκε να αντέξει απέναντι στα στρατεύματα του Σοβιετικού Νοτιοδυτικού Μετώπου, υπό τον στρατάρχη Ροντιόν Μαλινόφσκι, και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1944.

Ο Αντρι Σολονετς, ιστορικός στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας τόνισε ότι «οι απώλειες των σοβιετικών στρατευμάτων κυμαίνονταν από 30.000 έως 60.000 άτομα. Οι απώλειες των γερμανικών και ρουμανικών στρατευμάτων ήταν μέχρι 20.000 άτομα. Έτσι, θεωρητικά αυτό το βίντεο που δείχνει το κράνος και το κρανίο θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτά τα γεγονότα».

Ο ειδικός σε γερμανικά στρατιωτικά κειμήλια στην Ουκρανία, ο Ολέκσι Κοκοτ, δήλωσε ότι ενώ οι νεκροί στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού θάβονταν στο έδαφος. «Οι νεκροί Γερμανοί στρατιώτες απλά αφήνονταν πεσμένοι στα χωράφια … επομένως, αυτοί θα μπορούσαν πραγματικά να είναι Γερμανοί στρατιώτες», τόνισε ο Όλεκσι Κοκοτ.

Due to the dam explosion flooding, WW2 skulls are washing up in the Kherson region pic.twitter.com/wli1O8xuiK

— Creepy.org (@CreepyOrg) June 12, 2023