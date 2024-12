Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς – Ένας νεκρός και ζημιές σε κτίρια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ως αντίποινα στην ουκρανική επίθεση που έγινε την Τετάρτη σε ρωσικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας.

Στη συγκεκριμένη επίθεση, η Ουκρανία χρησιμοποίησε πυραύλους που έχει εφοδιαστεί από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα.

«Σε απάντηση (…) ομαδικό πλήγμα διεξήχθη σήμερα το πρωί με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά του κέντρου ελέγχου (των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών) SBU, του γραφείου μελετών Loutch, που έχει την έδρα του στο Κίεβο, το οποίο σχεδιάζει και κατασκευάζει τα πυραυλικά συστήματα Neptune» και ένα αμερικανικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αναφέρουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Οι στόχοι της επιδρομής επετεύχθησαν. Όλοι οι στόχοι επλήγησαν», σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε έξι αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMs και τέσσερις βρετανικής κατασκευής πυραύλους Shadow στην περιφέρεια Ροστόφ στη νότια Ρωσία την Τετάρτη.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και κτίρια υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο στη σημερινή ρωσική πυραυλική επίθεση.

🔴 UPD: One person was killed, and nine others sustained injuries as a result of the Russian missile attack on Kyiv, according to the Kyiv City Administration.

📷 : SESU pic.twitter.com/MqSekMAetf

— UNITED24 Media (@United24media) December 20, 2024