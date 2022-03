Ουκρανία: Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο – Oι Ρώσοι χτύπησαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών

Οι Ρώσοι χτύπησαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση πολλών ουκρανικών τηλεοπτικών σταθμών. Νωρίτερα ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ ήχησαν σειρήνες προειδοποιώντας τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να αναζητήσουν το κοντινότερο καταφύγιο

BREAKING: The 385 m Kyiv TV tower has been targeted by a Russian strike. pic.twitter.com/vU7HCqvjpr

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με μήνυμά του προειδοποιούσε ότι ο στρατός της χώρας ετοιμαζόταν να χτυπήσει στόχους στο Κίεβο. “Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους”, είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

#Ukraine 🇺🇦: another angle of the Russian attack on the #Kyiv TV tower area. Damage is being reported to the tower, hindering Ukrainian media in broadcasting to the public. pic.twitter.com/RQIp6Prf7f

