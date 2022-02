Ουκρανία: Η στιγμή της συντριβής δύο ρωσικών ελικοπτέρων – ΒΙΝΤΕΟ

Η ουκρανική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η συντριβή δύο ρωσικών ελικοπτέρων. Μέχρι στιγμής η ρωσική πλευρά, αρνείται ότι υπάρχουν απώλειες, ενώ οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι αμύνονται σθεναρά και ότι έχουν καταρρίψει συνολικά 7 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Η περιοχή ονομάζεται Gostomel και βρίσκεται στα περίχωρα του Κιέβου.

Δείτε το βίντεο από τα ουκρανικά μέσα:

Δείτε βίντεο από την αεροπορική επίθεση με ελικόπτερα Mi-8 στο διεθνές αεροδρόμιο Antonov στην περιοχή. Είναι μόλις 15 λεπτά δυτικά της περιφερειακής οδού του Κιέβου

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022