Ουκρανία: Εγκαταλείπουν το Κίεβο χιλιάδες πολίτες – Ουρές χιλιομέτρων

Σκηνές βγαλμένες από πολεμικές ταινίες στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στα social media, χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τις σειρήνες να ακούγονται διαρκώς.

An aerial view of the traffic leaving Kyiv pic.twitter.com/m4DEt5UXIk

— The Recount (@therecount) February 24, 2022