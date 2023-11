Όταν το φρικιαστικό πρόσωπο του πολέμου αντιγράφει το Netflix: Σκοτώθηκε στην Γάζα 38χρονος παραγωγός της σειράς Fauda

Mέλος της ομάδας παραγωγής από τη δημοφιλή ισραηλινή τηλεοπτική σειρά Fauda, ​​του Νetflix, ο 38χρονος Matan Meir, πέθανε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έφεδρος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), περιλαμβανόταν στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη γραμμή του καθήκοντος στη Γάζα, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Jerusalem Post.

Το καστ του Fauda εξέφρασε τη βαθιά τους θλίψη: «Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας Fauda, ​​ο Matan Meir, σκοτώθηκε σε δράση στη Γάζα. Ο Matan ήταν αναπόσπαστο μέλος του πληρώματος. Το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Matan και Είθε η ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραφε μια ανάρτηση από το καστ της Fauda στο X, πρώην Twitter.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

