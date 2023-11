ΗΠΑ: Πέντε νεκροί από την συντριβή αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο

Πέντε Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε συντριβή Αμερικανικού αεροσκάφους στην ανατολική Μεσόγειο. Το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (EUCOM) δεν διευκρίνισε τον τύπο του αεροσκάφους ή από πού πετούσε.

«Κατά τη διάρκεια μιας συνήθους αποστολής εναέριου ανεφοδιασμού στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε πέντε μέλη της υπηρεσίας υπέστη ατύχημα και συνετρίβη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Και τα πέντε μέλη της υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν», ανέφερε η EUCOM σε ανακοίνωσή της σχετικά με το ατύχημα της 10ης Νοεμβρίου.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των επιβαινόντων συμμετείχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία. Μια έρευνα είναι επίσης σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος, σημείωσε η EUCOM.

«Η Τζιλ κι εγώ προσευχόμαστε για τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Όλο το έθνος μας συμμερίζεται τον πόνο τους» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε μια ανακοίνωσή του.

