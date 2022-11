Ομολόγησε δύο φόνους σε podcast: «Κοιμάμαι με πτώματα»

Ένα podcast συγκλονίζει την Αμερική, καθώς ο άνδρας που έκανε δύο φόνους ομολογεί τις πράξεις του, ενώ στη φυλακή παραμένει ο άνθρωπος που καταδικάστηκε για την δολοφονία.

Η Michelle Saum Schofield μόλις είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της σε ένα φαστφουντάδικο, μια βροχερή νύχτα στο Lakeland της Φλόριντα. Η 18χρονη μπήκε στο Mazda της για να πάρει τον σύζυγό της Leo όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά όταν δεν έφτασε ποτέ, εκείνος άρχισε να ανησυχεί. Τρεις μέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου 1987, το σώμα της Μισέλ ανακαλύφθηκε σε ένα κοντινό αποχετευτικό κανάλι. Είχε μαχαιρωθεί 26 φορές.

Παρά τις αταλάντευτες αρνήσεις και κανένα φυσικό στοιχείο που να τον συνέδεε με τη σκηνή, ο Leo Schofield, 21 ετών, συνελήφθη αργότερα, καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και σε ισόβια κάθειρξη το 1989. Οι εισαγγελείς βασίστηκαν σε μάρτυρες που περιέγραψαν τον νεαρό κιθαρίστα ως σύζυγο που κακοποιούσε και που μάλωνε τακτικά με τη γυναίκα του.

Ο Leo Schofield υποστήριζε την αθωότητά του, ενώ οι δικηγόροι του επισήμαναν άγνωστα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο της Μισέλ – καθώς και μια υποτιθέμενη ομολογία ενός άλλου άνδρα, του Τζέρεμι Λιν Σκοτ. Αλλά τα δευτεροβάθμια δικαστήρια αρνήθηκαν στον Leo μια νέα δίκη.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Gilbert King έμαθε για την υπόθεση του Leo εκείνο το καλοκαίρι από έναν δικαστή στη Φλόριντα και άρχισε να διερευνά την «σαφή αποτυχία» της δικαιοσύνης.

«Όσο περισσότερο εξέταζα την υπόθεση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι καταδικάστηκε άδικα και ολοένα και πιο πεπεισμένος ότι ο Τζέρεμι δεν ερευνήθηκε ποτέ σωστά από την Πολιτεία της Φλόριντα», είπε ο Κινγκ, 60 ετών, από το Μπρούκλιν, στη NY POST.

«Λοιπόν, ξεκίνησα να απαντήσω σε αυτή τη μία ερώτηση: Γιατί ο Leo Schofield είναι ακόμα στη φυλακή, όταν ο άνδρας που συνδέεται ιατροδικαστικά με τον τόπο του εγκλήματος έχει ομολογήσει τη δολοφονία;».

Το 2004, το αστυνομικό τμήμα της Φλόριντα αποκάλυψε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα στο κόκκινο Mazda της Michelle ανήκαν στον Scott. Ο Scott, γνωστός και ως «Μπαμ Μπαμ» στους δρόμους, εκτίει ισόβια ποινή επειδή λήστεψε και στραγγάλισε τον Ντόναλντ Μουρχέντ, 37 ετών, με ένα καλώδιο τηλεφώνου σε ένα τρέιλερ του Λέικλαντ το 1988.

Ο King εντόπισε τόσο τον Leo Schofield όσο και τον Jeremy Scott και μετέτρεψε την αναζήτησή του για την αλήθεια σε ένα podcast αληθινού εγκλήματος, το “Bone Valley”. Ο Scott, τώρα 53 ετών, εξομολογείται λεπτομερώς τη δολοφονία της Michelle στο ένατο και τελευταίο επεισόδιο, που προβάλλεται την Τετάρτη. Στο επεισόδιο, ο Scott αποκαλύπτει ότι ήταν σκοτεινά και έβρεχε όταν εντόπισε την 18χρονη σε ένα βενζινάδικο.

