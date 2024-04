Ολική έκλειψη Ηλίου: Μαγευτικές εικόνες και βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο

Το φεγγάρι κάλυψε τον Ήλιο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά παρακολούθησαν το σπάνιο πλανητικό υπερθέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου, που ξεκίνησε απόψε λίγο πριν τις 9 ώρα Ελλάδος, με τη Σελήνη να καλύπτει ολόκληρο τον Ηλιακό δίσκο, και τη μέρα να γίνεται νύχτα.

Η ολική έκλειψη του ηλίου γίνεται όταν η Σελήνη τοποθετείται ακριβώς μεταξύ της Γης και του Ηλίου, εμποδίζοντας προσωρινά το φως του Ηλίου να φτάσει ως τη Γη. Η σημερινή έκλειψη θα διαρκέσει ως 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, περισσότερο από την προηγούμενη που σημειώθηκε το 2017 και ήταν ορατή σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ και η οποία διήρκεσε ως 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Η NASA αναφέρει ότι οι ολικές εκλείψεις ηλίου διαρκούν από 10 δευτερόλεπτα και ως 7,5 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, οπότε ο μαύρος δίσκος της Σελήνης παίρνει τη θέση του Ήλιου, ο ουρανός σκοτείνιασε σαν να είναι αυγή ή σούρουπο και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το στέμμα του Ήλιου, την εξώτερη ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται στις 12 Αυγούστου 2026 και θα είναι ορατή από την Ισλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και την Ισπανία.

Δείτε το live της NASA για την ολική έκλειψη Ηλίου:

Ολική έκλειψη Ηλίου: Δείτε εικόνες και βίντεο από τις ΗΠΑ και το Μεξικό

