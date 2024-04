Νεβάδα: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε 2 άτομα – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους και ο δράστης, σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κτίριο με γραφεία στο Σάμερλιν του Λας Βέγκας στην Πολιτεία της Νεβάδα.

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι υπήρχε «ενεργό περιστατικό» με ένοπλο σε γραφείο δικηγορικής εταιρείας. Σύμφωνα με τον σερίφη, Kevin McMahill στο σημείο βρέθηκαν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο δράστης είναι ο τρίτος νεκρός, ο οποίος αφού σκότωσε το ζευγάρι αυτοκτόνησε. «Ο ύποπτος δεν σκοτώθηκε από την αστυνομία. Πιστεύουμε ότι αφαίρεσε ο ίδιος την ζωή του», είπε ο σερίφης.

Οι εργαζόμενοι εκκενώνονται από το κτίριο και η αστυνομία ερευνά για το κίνητρο του δράστη. Ο Kevin McMahill είπε στους δημοσιογράφους ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πια ήταν η σχέση του ενόπλου με το ζευγάρι.

Σε αυτή την φάση δεν υπάρχει απειλή και οι αρχές έχουν άρει το λοκ ντάουν που είχε επιβληθεί στα σχολεία της περιοχής.

