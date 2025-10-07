ΟΗΕ: Έντονη καταδίκη για τη νέα σύλληψη εννέα εργαζομένων του στην Υεμένη από τους Χούθι

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη Δευτέρα την αυθαίρετη κράτηση εννέα ακόμη εργαζομένων του Οργανισμού στην Υεμένη από τους αντάρτες Χούθι, καταγγέλλοντας παράλληλα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων του ΟΗΕ σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού, Στεφάν Ντιζαρίκ, οι αποκαλούμενες αρχές των Χούθι κρατούν πλέον εννέα επιπλέον υπαλλήλους του ΟΗΕ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των αυθαίρετα κρατούμενων εργαζομένων του Οργανισμού σε 53 άτομα από το 2021.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς συνεχίζεται η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία βιώνει πολύχρονη ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: AFP

06:31 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

