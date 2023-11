Οι ιστορίες των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν έπειτα από 49 ημέρες αιχμαλωσίας

Συνολικά 13 Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τα χέρια της Χαμάς, έπειτα από 49 ημέρες. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται 4 παιδιά και 6 ηλικιωμένες γυναίκες.

Πλέον, βρίσκονται στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο. «Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

The moment the Israeli hostages entered Israeli territory!

Now to bring back every last one of them!pic.twitter.com/oTuFQy4Id0

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 24, 2023