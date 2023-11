Αυτοί είναι οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς – Έφτασαν στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται τώρα στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα. Στον κατάλογο των ομήρων περιλαμβάνονται 4 παιδιά και 6 ηλικιωμένες γυναίκες.

Hanna Katzir, 77.

Margalit Mozes, 77.

Yafa Ader, 85.

Hannah Perry, 79.

Adina Moshe, 72.

Danielle Aloni, 44 και Emilia Aloni, 9.

Ruthi Monder 78, Keren Monder, 54, και Ohad Monder, 9.

Aviv Asher 2, Raz Asher, 5, και Doron Katz-Asher, 34.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Hanna Katzir, η οποία σύμφωνα με το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ στην Παλαιστίνη είχε πεθάνει, νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην αιχμαλωσία, είναι μεταξύ των 13 Ισραηλινών που αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως επιβεβαιώνει η οικογένειά της.

Τρία μέλη της οικογένειας Munder είναι επίσης μεταξύ των 13 Ισραηλινών που αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι είναι ο 9χρονος Ohad, η 55χρονη μητέρα του Keren Munder και η γιαγιά του Ruti Munder, 78 ετών.

Ο σύζυγος της Ruti, Avraham Munder, παραμένει στη Γάζα.

Οι κάτοικοι του Nir Oz έχουν αναγνωρίσει τους γείτονές τους Margalit Mozes, 77 ετών, και Adina Moshe, 72, σε πλάνα από τους ομήρους να περνούν από το πέρασμα Rafah της Αιγύπτου.

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS

— Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023