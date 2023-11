Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες των ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς – Μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο – ΒΙΝΤΕΟ

Υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με τα όπλα να έχουν σιγήσει από τις 7:00 το πρωί, ξεκίνησε στις 16:00 περίπου το απόγευμα η απελευθέρωση των πρώτων 13 Ισραηλινών ομήρων, 10 Ταϊλανδών και ενός Φιλιππινέζου που ήταν αιχμάλωτοι στα χέρια της Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς, μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, όπως μεταδίδουν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Επίσης, και το CNN μετέδωσε πως οι Ισραηλινοί όμηροι έχουν παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό στην Αίγυπτο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Aqsa που συνδέεται με τη Χαμάς, επικαλούμενος πηγές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, επιβεβαίωσαν ότι αυτή παρέδωσε την πρώτη ομάδα Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό.

החטופים הישראלים עוברים למצרים דרך מעבר רפיח | תיעוד

עדכונים שוטפים >>> https://t.co/UuVRKlBEKF pic.twitter.com/LW6wYOQkNX — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2023

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba. pic.twitter.com/4Njg33MaBS — Daniel Estrin (@DanielEstrin) November 24, 2023

🔴FIRST LOOK: Video said to be from Gaza showing Red Cross ambulances carrying the Israeli hostages pic.twitter.com/kMe7KbkoDg — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 24, 2023

🇮🇱 Residents of Nir Oz identified two of the released hostages: Adina Moshe, 72, and Margalit Mozes, 77. Released after 49 days in captivity in Gaza #Israel #hostages pic.twitter.com/UJrUjwwIAZ — DaveO ⚔️ 🗽 (@Patri0tCx_) November 24, 2023

#Israeli TV suggests among the released hostages are Daniela and Emilia Aloni (mother and daughter). Daniela was seen in one of the videos released by Hamas pic.twitter.com/hPpJcX1LYe — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 24, 2023

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα:

Έφτασε η ώρα…. Σαμπάτ Σαλώμ σε όλους!

It’s high time… Shabbat shalom everyone! 🙏🏻🇮🇱#bringthemhome 📸: @ ikloit (IG) pic.twitter.com/96joOs9ejl — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) November 24, 2023

Ελεύθεροι και 10 Ταϊλανδοί

Ταϊλανδοί που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα μερικές ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης.

Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε στη βάση η μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνώριζε για τις συνομιλίες, ο οποίος πρόσθεσε πως οι όμηροι ήταν όλοι άνδρες και δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ που αναφέρεται μόνο σε γυναίκες και παιδιά.

Η ξεχωριστή διαπραγματευτική γραμμή άνοιξε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης επισκέφθηκε το Κατάρ στις 31 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μια ειδική συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των Ταϊλανδών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αποφυλακίστηκαν 39 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με το Κατάρ

Συνολικά 39 Παλαιστίνιοι – γυναίκες και παιδιά – αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς μετά από την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο Χ.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 ομήρων με αντάλλαγμα 150 κρατούμενους σε διάστημα 4 ημερών.

يضم المفرج عنهم ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023

Ο Ερυθρός Σταυρός λέει πως ξεκινάει μια πολυήμερη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ομάδες του ξεκίνησαν μια πολυήμερη επιχείρηση με στόχο να διευκολύνουν την απελευθέρωση και μεταφορά των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Ο βαθύς πόνος τον οποίο νιώθουν οι συγγενείς που είχαν χωριστεί από τους αγαπημένους τους είναι απερίγραπτος. Αισθανόμαστε ανακούφιση που ορισμένοι εξ αυτών θα ξανασμίξουν έπειτα από μακρά αγωνία», δήλωσε ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Περίπου 12 Ταϊλανδοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα στη βάση μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνώριζε για τις συνομιλίες, ο οποίος πρόσθεσε πως οι όμηροι ήταν όλοι άνδρες και δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ που αναφέρεται μόνο σε γυναίκες και παιδιά.

Η ξεχωριστή διαπραγματευτική γραμμή άνοιξε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης επισκέφθηκε το Κατάρ στις 31 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μια ειδική συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των Ταϊλανδών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: οι μάχες θα συνεχιστούν μετά την εκεχειρία

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ επανέλαβε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για τις οικογένειες των ομήρων στο Τελ Αβίβ, ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις μάχες μετά την παύση.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τις οικογένειες όλων των ομήρων: Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και τη στρατιωτική δράση στη Γάζα για την ανάκτηση των ομήρων και την αποκατάσταση της αποτροπής», είπε ο Γκαντς.

Δείτε LIVE: