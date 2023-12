Ο πλανήτης υποδέχεται το 2024: Εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων σε Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία – ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν φαντασμαγορικό σόου ξεκίνησε να μπαίνει το νέο έτος, το 2024, στις πρώτες περιοχές του πλανήτη. Τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία «έβαψαν» τον νυχτερινό ουρανό.

Οι Νεοζηλανδοί ήταν από τους πρώτους στον κόσμο που γιόρτασαν την άφιξη του 2024 με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ.

Το σόου πυροτεχνημάτων από τον ύψους 328 μέτρων Sky Tower του Όκλαντ φώτισε τον συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό και συνοδεύτηκε από ένα σόου με φως λέιζερ και κινούμενα σχέδια.

Η επίδειξη διήρκεσε πέντε λεπτά με 500 κιλά πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται από τον πύργο, ενώ φωτίστηκε επίσης η γέφυρα του λιμανιού του Όκλαντ.

