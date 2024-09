Χασάν Νασράλα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είναι νεκρός – «Δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον κόσμο»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επισήμως ότι ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε πλήγμα στο αρχηγείο του λιβανικού σιιτικού κινήματος στην Βηρυτό.

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, ο IDF ανέφερε πως «ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024