Λίβανος: Νεκρός ο Χασάν Νασράλα μετά το χτύπημα στην Βηρυτό, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα – Το διαψεύδει η Χεζμπολάχ

Όλο και περισσότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο υπόγειο, κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης, στην Βηρυτό.

Το ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι 12 μεταδίδει ότι η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στο αποψινό χτύπημα των IDF στο υπόγειο αρχηγείο της τρομοκρατικής ομάδας στη Βηρυτό. «Η εκτίμηση στο Ισραήλ: Ο Νασράλα εξουδετερώθηκε» είναι ο τίτλος.

«Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα στον Νασράλα πέτυχε» αναφέρει ο τίτλος ενός άλλου ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού, του Channel 13.

Assessment in Israel: Nasrallah has been eliminated pic.twitter.com/7DoxTUetRY

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δεν βρισκόταν σε ένα από τα κτίρια στη Βηρυτό που χτυπήθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους νωρίτερα σήμερα και είναι «καλά».

«Η Αυτού Εξοχότητα ο Γενικός Γραμματέας είναι καλά και καλά και δεν βρισκόταν στο σημείο που στοχοποιήθηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ Χατζ Μουχάμαντ Αφίφ στην ιρανική τηλεόραση.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 76 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στον πρώτο, επίσημο, αλλά προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε.

Μια πηγή της Χεζμπολάχ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι το υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης Χάσεμ Σαφιεντίν είναι ζωντανός.

Ο Νετανιάχου έφυγε στη μέση μιας ενημέρωσης με ισραηλινούς δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, όταν έγινε γνωστή η είδηση του χτυπήματος. Ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου ψιθύρισε κάτι στο αυτί του, πριν διακόψει την ενημέρωση και φύγει με τους συμβούλους του.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αργότερα ότι θα διακόψει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αναχωρήσει για το Ισραήλ στις 3 την νύχτα ώρσα Ελλάδας και Ισραήλ.

🇮🇱🇺🇸🇱🇧🚨#BREAKING: NETANYAHU GAVE THE GREEN LIGHT TO BOMB BEIRUT FROM THE WASHINGTON OFFICE IN AMERICA pic.twitter.com/v8DpuxpXz4

