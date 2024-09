Θρίλερ στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ: Ασαφής η τύχη του Νασράλα – Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της οργάνωσης

Ασαφής παραμένει η τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο υπόγειο, κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης, στην Βηρυτό, με πηγές ασφαλείας να αναφέρουν ότι ο Χασάν Νασράλα είναι ασφαλής, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ερευνά τις πληροφορίες σχετικά με την τύχη του.

Η εφημερίδα Τζερούζαλεμ Ποστ μετέδωσε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο του κτιρίου που αποτέλεσε στόχο της βομβιστικής επίθεσης και ότι οποιοσδήποτε βρισκόταν μέσα σε αυτό θα δυσκολευόταν να επιβιώσει από μια τέτοια επίθεση.

Ενημέρωση, περίπου τρεις ώρες πριν από το χτύπημα, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμβουλεύτηκε τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και τον αρχηγό του επιτελείου Χέρζι Χάλεβι. Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στην εφημερίδα του Κατάρ Al-Araby Al-Jadeed ότι “η έκταση της καταστροφής στο Dahieh είναι τεράστια. Ο Λίβανος έχει ενισχύσει όλα τα ασθενοφόρα και τα έχει στείλει στο σημείο”.

Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, κατά την ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκε ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, Χασίμ Σάφι αλ-Ντιν που θεωρείτο το «νούμερο 2» στην οργάνωση.

Eliminated The head of the Hezbollah executive council, Hashim Safi al-Din, was Eliminated in an attack in Beirut. — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 27, 2024

Το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι στόχος του σημερινού πλήγματος ήταν το αρχηγείο της Χεζμπολάχ, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Νασράλα. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε μαζικές στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, το βράδυ της Παρασκευής, με τον στρατό να δηλώνει ότι έπληξε το κύριο αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Η επίθεση συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου και έστειλε πυκνά σύννεφα καπνού πάνω από την πόλη. Υπήρξαν αναφορές για πολλές απώλειες από τα πολλαπλά πλήγματα.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές εβραϊκών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένες εικασίες και αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την τύχη του.

Ανεξάρτητα από την τύχη του Νασράλα οι ΙDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) λένε ότι έχουν έτοιμα σχέδια για χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα ισοπέδωσαν έξι κτίρια. Ήταν η πιο σφοδρή επίθεση στη Βηρυτό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι τα κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ συγκεντρώνονται συνήθως στο σημείο που χτυπήθηκε. Υπογραμμίζοντας τον έκτακτο χαρακτήρα του πλήγματος, ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Daniel Hagari, έκανε δήλωση στην κάμερα λίγα λεπτά μετά το πλήγμα. Ο Hagari είπε ότι το κύριο κέντρο διοίκησης ήταν χτισμένο κάτω από πολιτικά κτίρια στο προάστιο Dahiyeh, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Absolutely wild footage from Beirut! Four buildings were completely destroyed according to local reports. IMO this can only be an attempt to kill Nasrallah pic.twitter.com/bbOPYGwFkR — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 27, 2024

Δεν ανέφερε αν ο Νασράλα ήταν στόχος ή αν πιστεύεται ότι βρισκόταν στο σημείο. Πλάνα από τη Βηρυτό έδειχναν εκτεταμένες καταστροφές στο σημείο.Κορυφαία ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο Νασράλα ήταν ο στόχος των χτυπημάτων και ότι η επίθεση έγινε με βόμβες συνολικής ισχύος δεκάδων τόνων εκρηκτικών.

Ανώνυμες πηγές δήλωσαν σε πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ ελέγχει αν ο Νασράλα βρισκόταν στο αρχηγείο όταν αυτό χτυπήθηκε. Πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ δήλωσαν στο AFP και το Reuters ότι ο Νασράλα ήταν ζωντανός, ενώ το Reuters επικαλέστηκε Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας που δήλωσε ότι η Τεχεράνη ελέγχει επίσης τις πληροφορίες για την τύχη του Νασράλα.

Ο απολογισμός

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 76 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στον πρώτο, επίσημο, αλλά προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε.

Μια πηγή της Χεζμπολάχ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι το υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης Χάσεμ Σαφιεντίν είναι ζωντανός.

Ο Νετανιάχου έφυγε στη μέση μιας ενημέρωσης με ισραηλινούς δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, όταν έγινε γνωστή η είδηση του χτυπήματος. Ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου ψιθύρισε κάτι στο αυτί του, πριν διακόψει την ενημέρωση και φύγει με τους συμβούλους του.

Η εντολή

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αργότερα ότι θα διακόψει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αναχωρήσει για το Ισραήλ στις 3 την νύχτα ώρσα Ελλάδας και Ισραήλ.

🇮🇱🇺🇸🇱🇧🚨#BREAKING: NETANYAHU GAVE THE GREEN LIGHT TO BOMB BEIRUT FROM THE WASHINGTON OFFICE IN AMERICA pic.twitter.com/v8DpuxpXz4 — Raw Talk (@TalkNewz) September 27, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο μετά την ανακοίνωση του πλήγματος, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία του να συνομιλεί σε τηλέφωνο. Το πρωθυπουργικό γραφείο συνόδευσε την φωτογραφία με την σημείωση ότι είναι η στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει την εντολή για το πλήγμα στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ, από το ξενοδοχείο του στην Νεα Υόρκη.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έχουν “μεγάλη εμπιστοσύνη” στην ικανότητα του στρατού να πραγματοποιήσει έναν χερσαίο ελιγμό, στον Λίβανο, μετά την εμπειρία που απέκτησαν τα στρατεύματα κατά τους τελευταίους 11 μήνες των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF ανέφεραν ότι μια χερσαία επίθεση στο Λίβανο έχει σχεδιαστεί πλήρως και τα στρατεύματα κάνουν συνεχώς γυμνάσια για την επιχείρηση, ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα. Τα σχέδια περιλάμβαναν επιχειρήσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα, αλλά και βαθιά μέσα στο Λίβανο, σύμφωνα με το στρατό. Παρόλα αυτά, οι IDF στοχεύουν μια τέτοια χερσαία επιχείρηση να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, δήλωσαν αξιωματούχοι.