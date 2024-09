Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε το υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην Βηρυτό – Στόχος ήταν ο Χασάν Νασράλα, «Είναι ασφαλής» λέει η οργάνωση

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα (27-09) ότι χτύπησε το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην Βηρυτό και πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι ελέγχει αν ο ηγέτης της οργάνωση Χασάν Nασράλα βρισκόταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης. Πάντως πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε ότι ηγέτης της είναι καλά.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα “είναι καλά” ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι ο Νασράλα είναι “ασφαλής”. Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

⭕️ The IDF conducted a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terrorist organization, embedded under residential buildings in the heart of the Dahieh in Beirut. pic.twitter.com/BH0f62otvU — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2024



Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ για “πόλεμο γενοκτονίας” και σχολίασε, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι οι σημερινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι το Ισραήλ “δεν ενδιαφέρεται” για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι “δεν κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα”.

Η επίθεση

Το πλήγμα πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, λίγο μετά το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ που είναι χτισμένο κάτω από πολιτικά κτίρια (πολυκατοικίες) στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, αλλά δεν είπαν αν ο Νασράλα ήταν ο στόχος.

Absolutely wild footage from Beirut! Four buildings were completely destroyed according to local reports. IMO this can only be an attempt to kill Nasrallah pic.twitter.com/bbOPYGwFkR — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 27, 2024

Μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ συγκεντρώνονται συνήθως στο σημείο που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης. Πηγές ασφαλείας στο Λίβανο λένε στο Reuters ότι η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο μια περιοχή όπου συνήθως εδρεύουν κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Ήταν η πιο σφοδρή επίθεση στη Βηρυτό σε σχεδόν ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Η τηλεόραση al-Manar της Χεζμπολάχ αναφέρει ότι τέσσερα κτίρια καταστράφηκαν και υπήρξαν πολλά θύματα από τα πολλαπλά χτυπήματα. Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση al-Manar δείχνουν τουλάχιστον έναν καμένο κρατήρα στο σημείο της επίθεσης. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια ισοπεδωμένα στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντιναύαρχος Daniel Hagari δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε πριν από λίγο το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, την Βηρυτό.

Ο Hagari δεν ανέφερε αν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν στόχος ή αν πιστεύεται ότι ήταν παρών στο σημείο. Λέει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές για τους Ισραηλινούς πολίτες αυτή τη στιγμή.

Το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες.