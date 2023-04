Ο Χοακίν Φίνιξ μεταμορφώνεται σε «Napoleon» στην νέα ταινία της Apple

Η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη φωτογραφία από την ταινία «Napoleon» του Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Γάλλου αυτοκράτορα και στρατηγού. Η νέα επική ταινία «Napoleon» θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους προτού γίνει διαθέσιμη στο Apple TV+.

Μάλιστα αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Φίνιξ θα συνεργαστεί με τον Ρίντλεϊ Σκοτ, μετά την τεράστια επιτυχία του 2000 «Ο Μονομάχος».

Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Σκάρπα και, εκτός από επικές μάχες, αφηγείται επίσης την ασταθή σχέση του οραματιστή αυτοκράτορα με τη σύζυγό του, Ιωσηφίνα, την οποία υποδύεται η Βανέσα Κέρμπι . Πρωταγωνιστούν επίσης μεταξύ άλλων οι Τζόντι Κόμερ, Ταχάρ Ραχίμ, Μπεν Μάιλς και Λουντιβίν Σανιέ .

Η παραγωγή είναι των Apple Studios και της Scott Free Productions μαζί με τους Κέβιν Γουόλς, Μαρκ Χάφμαν και Χοακίν Φίνιξ.

Όπως αναφέρει το Variey, το ιστορικό έπος θα κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη στις 22 Νοεμβρίου 2023, πριν μεταδοθεί παγκοσμίως σε άγνωστη ημερομηνία μέχρι στιγμής από το Apple TV+, πάνω στην ώρα δηλαδή για την περίοδο των βραβείων.

Η Apple πάντως φαίνεται να έχει εισέλθει δυναμικά στον κινηματογραφικό κόσμο καθώς σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τις streaming υπηρεσίες της αυξάνει το προφίλ και το budget των ταινιών της.

Η εταιρεία για την ακρίβεια φέρεται διατεθειμένη να ξοδέψει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ταινίες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στους κινηματογράφους προτού ξεκινήσουν να προβάλλονται αποκλειστικά στο Apple TV+.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές για πόσο καιρό θα προβάλλεται το «Napoleon» αποκλειστικά στην μεγάλη οθόνη.

Η Apple αναμένεται να αναλάβει επίσης το ντεμπούτο της πολυαναμενόμενης ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers of the Flower Moon» με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπρένταν Φρέιζερ που αναμένεται να προβληθεί στην μεγάλη οθόνη τον Οκτώβριο.

“Napoleon,” the historical epic from Ridley Scott starring Joaquin Phoenix, will open in cinemas exclusively on Nov. 22 before streaming globally on Apple TV+ on an undetermined date. https://t.co/jb4PdmNRyc

— Variety (@Variety) April 3, 2023