Νότια Κορέα: Στο νοσοκομείο γυναίκα βουλευτής που δέχτηκε επίθεση, συνελήφθη ο δράστης – Βίντεο σοκ

Επίθεση σε δρόμο της Σεούλ δέχτηκε μία βουλευτής του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Ισχύος στη Νότια Κορέα.

Η Μπαέ Χιουν-τζιν δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το κόμμα ζητά εις βάθος έρευνα και αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό συνέβη σε δρόμο στη συνοικία Γκάνγκναμ.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και δήλωσε στην αστυνομία ότι είναι ηλικίας 15 ετών. Ο ίδιος ρώτησε την Μπαέ ποιο είναι το όνομά της, πριν την χτυπήσει με μια μικρή πέτρα, ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η βουλευτής αιμορραγούσε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη ή τα κίνητρά του. Το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Γκάνγκναμ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Bae Hyun-jin, a member of South Korea’s opposition party, was violently attacked by an assailant who repeatedly hit him on the head with a hammer-like object. Surveillance footage from Bae’s office captured the assailant engaging in conversation with Bae before launching the… pic.twitter.com/G3VwuYKPF6

