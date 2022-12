Νότια Αφρική: Εννέα νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένα βυτιοφόρο που μετέφερε αέριο στο Μπόκσμπουργκ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, όπως έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσεων.

Νωρίς το πρωί, το βυτιοφόρο σφήνωσε κάτω από μια γέφυρα, κοντά σε σπίτια και σε ένα νοσοκομείο.

«Λάβαμε μια κλήση γύρω στις 7.50. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν για να σβήσουν μια φωτιά που μόλις είχε ξεσπάσει. Δυστυχώς, το βυτιοφόρο εξερράγη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ουίλιαμ Ντλάντι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της περιοχής αυτής.

Ερασιτεχνικά βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης και μια τεράστια, πύρινη σφαίρα, κάτω από τη γέφυρα. Το όχημα ήταν προφανώς πολύ ψηλό και δεν χωρούσε να περάσει από εκείνο το σημείο. Μετέφερε περίπου 60.000 λίτρα υγραέριο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε φούρνους και κουζίνες. Ο οδηγός του τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Από τους 40 τραυματίες, οι 19 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι 15 έχουν τραυματιστεί σοβαρά αλλά η κατάστασή τους θεωρείται σταθερή. Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι πυροσβέστες.

