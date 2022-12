Γιοχάνεσμπουργκ: Τραγωδία από την ξαφνική πλημμύρα ποταμού

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξαφνικά υπερχείλισε ποταμός στο Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς η περιοχή επλήγη από σφοδρές καταιγίδες χθες, Σάββατο, και οι υπηρεσίες διάσωσης αναμένεται να συνεχίσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, έγινε γνωστό σήμερα το βράδυ από τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της πόλης.

Συνεπώς, ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε από εννέα σε δεκατέσσερις, μετά τον εντοπισμό επιπλέον πέντε πτωμάτων, δήλωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπερτ Μουλαούντζι, o εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της πόλης, ο οποίος δεν ήταν σε θέση απόψε να δώσει τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που συνεχίζουν να φέρονται ως αγνοούμενοι.

“Χθες βράδυ, μια ομάδα συμμετείχε σε θρησκευτικές τελετές στον ποταμό όταν ξεκίνησε καταιγίδα”, δήλωσε ο Μουλαούντζι, ο οποίος διευκρίνισε πως 33 πιστοί βρίσκονταν στις όχθες του μικρού ποταμού Τζουσκέι τη στιγμή της ξαφνικής υπερχείλισής του.

⁦@CityofJoburgEMS⁩ it’s raining in most parts of ⁦@CityofJoburgZA⁩ residents in our low lying areas are urged to exercise caution avoid crossing river streams and monitor young children to stay away from river streams ⁦@CoJPublicSafety⁩ #JoburgWeather pic.twitter.com/deDN8DqXXF

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) November 12, 2022