Νόμπελ Οικονομίας 2022: Οι τρεις νικητές – Η έρευνά τους για τις οικονομικές κρίσεις και τις τράπεζες

Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2022 τιμήθηκαν σήμερα ο Μπεν Μπερνάνκι, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed), και οι συμπατριώτες του Ντάγκλας Ντάιαμοντ και Φίλιπ Ντίμπβιγκ για τις εργασίες τους σχετικά με τις οικονομικές κρίσεις και τις τράπεζες.

Οι τρεις βραβευθέντες «βελτίωσαν σημαντικά την κατανόησή μας για το ρόλο των τραπεζών στην οικονομία μας, ιδιαίτερα στη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων, καθώς και τον τρόπο κανονιστικής ρύθμισης των οικονομικών αγορών», ανακοίνωσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ.

The 2022 economic sciences laureates Douglas Diamond and Philip Dybvig developed theoretical models that explain why banks exist, how their role in society makes them vulnerable to rumours about their impending collapse and how society can lessen this vulnerability.#NobelPrize pic.twitter.com/ZNbnfkgjPu — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022



«Μια σημαντική ανακάλυψη των ερευνών τους», οι εργασίες για τις οποίες αρχίζουν από τα χρόνια του 1980, «ήταν ότι έδειξαν γιατί είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγεται η κατάρρευση των τραπεζών», πρόσθεσε η επιτροπή.

Ηλικίας 68 ετών, ο Μπεν Μπερνάνκι ήταν επικεφαλής της Federal Reserve (Fed) από το 2006 ως το 2014, μια θητεία που σηματοδοτήθηκε από την οικονομική κρίση του 2008 και την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας Lehman Brothers.

Ο Μπερνάνκι ανέλυσε κυρίως το Μεγάλο Κραχ των χρόνων του 1930, τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας. Έδειξε κυρίως πώς οι απότομες και ξαφνικές αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες λόγω πανικού ή φοβίας αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την παράταση και την επιδείνωση των κρίσεων.

Ben Bernanke – awarded the 2022 prize in economic sciences – analysed the Great Depression of the 1930s, the worst economic crisis in modern history. Among other things, he showed how bank runs were a decisive factor in the crisis becoming so deep and prolonged.#NobelPrize pic.twitter.com/GoDWE9dHhx — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

«Ο Μπεν Μπερνάνκι, σε μια εργασία του 1983, έδειξε με στατιστική ανάλυση και ιστορικές πηγές ότι οι απότομες και ξαφνικές αναλήψεις από τις τράπεζες λόγω πανικού ή φοβίας οδηγούν σε κατάρρευση τις τράπεζες και αυτός ήταν ο μηχανισμός που μετέτρεψε μια σχετικά συνηθισμένη ύφεση στο κραχ των χρόνων του 1930, την πιο δραματική και σοβαρή κρίση που έχουμε δει στον κόσμο κατά τη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε ο Τζον Χάσλερ, μέλος της επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Οικονομίας.

Οι Ντάγκλας Ντάιαμοντ και Φίλιπ Ντίμπβιγκ, από την πλευρά τους, ανέπτυξαν θεωρητικά μοντέλα που δείχνουν γιατί υπάρχουν οι τράπεζες και γιατί ο ρόλος τους στην κοινωνία τις καθιστά ευάλωτες στις φήμες για επικείμενη κατάρρευσή τους.

Όπως και τα άλλα Νόμπελ, το Νόμπελ Οικονομίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (920.000 ευρώ), το οποίο θα μοιραστούν οι τρεις βραβευθέντες.

Το Νόμπελ Οικονομίας δημιουργήθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας «στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ» και προστέθηκε το 1969 στα άλλα πέντε παραδοσιακά βραβεία (ιατρικής, φυσικής, χημείας, λογοτεχνίας και ειρήνης), πάνω από 60 χρόνια μετά τα άλλα.

The work for which Ben Bernanke, Douglas Diamond and Philip Dybvig are being recognised has been crucial to subsequent research that has enhanced our understanding of banks, bank regulation, banking crises and how financial crises should be managed.#NobelPrize pic.twitter.com/4drJwZ0yF9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

