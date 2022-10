Μολδαβία: Καταγγέλλει ότι ρωσικοί πύραυλοι Cruise παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Η Μολδαβία ανακοίνωσε ότι τρεις πύραυλοι Cruise που εκτόξευσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας διέσχισαν τον εναέριο χώρο της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που καλείται για εξηγήσεις ο Ρώσος πρεσβευτής στο Κισινάου.

«Τρεις πύραυλοι Cruise που εκτοξεύθηκαν κατά της Ουκρανίας σήμερα το πρωί από ρωσικά πλοία στην Μαύρη Θάλασσα διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Έδωσα οδηγίες να κληθεί ο πρεσβευτής της Ρωσίας για να δώσει εξηγήσεις», έγραψε στο Twitter ο Μολδαβός υπουργός Εξωτερικών Νίκου Ποπέσκου.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova’s airspace.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned to provide an explanation.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022