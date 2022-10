Ουκρανία: Η εκδίκηση του Πούτιν ξεδιπλώνεται – Μπαράζ επιθέσεων με 75 πυραύλους

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 41 από τους 75 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία το πρωί της Δευτέρας. Ο ισχυρισμός δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας. Το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν για «ευρεία εκδίκηση» για το τρομοκρατικό χτύπημα στην γέφυρα της Κριμαίας ξεδιπλώνεται.

«Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης «μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης».

According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces Valeriy Zaluzhnyi, #Russia has fired 75 missiles at Ukrainian cities today. 41 of them were neutralized by air defense. He urged everyone to stay in shelters. pic.twitter.com/s6j4ICACaa — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Ο χάρτης με τα σημεία των επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία

Κίεβο: 8 νεκροί και 24 τραυματίες

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες σε συνοικία του Κιέβου, μετά τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί της ουκρανικής πρωτεύουσας και “πολλών πόλεων” της χώρας, σύμφωνα με την προεδρία της και το υπουργείο Εσωτερικών. Το Κίεβο στοχοποιήθηκε για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμαζόταν για συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Οι υποστηρικτές του Ρώσου προέδρου τον είχαν καλέσει να «σταματήσει να μιλάει» και να «χτυπήσει επώδυνα» το Κίεβο.

“Τα περισσότερα πλήγματα ήταν στο κέντρο της πρωτεύουσας”, διευκρίνισε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook. “Προς το παρόν έχει γίνει γνωστό ότι 12 τραυματίστηκαν. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν”. Στην ουκρανική πρωτεύουσα ανατινάχθηκε επίσης μια γέφυρα.

A video camera captured the moment of the morning attack near the Arch of Freedom of the #Ukrainian people in #Kyiv. pic.twitter.com/zN9dcsViZK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro. pic.twitter.com/FIFD5KvfUh — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια. Οι άνθρωποι τραγουδούν για να πάρουν κουράγιο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι 11 εγκαταστάσεις υποδομής σε οκτώ περιοχές και στην πρωτεύουσα, Κίεβο, έχουν υποστεί ζημιές από τα ρωσικά πλήγματα μέχρι στιγμής το πρωί της Δευτέρας.

«Από τις 11 π.μ. (0800 GMT), 11 σημαντικές εγκαταστάσεις υποδομής σε οκτώ περιοχές και την πόλη του Κιέβου υπέστησαν ζημιές», ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Τώρα κάποιες περιοχές έχουν αποκοπεί. Είναι απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι για προσωρινές διακοπές φωτός, παροχής νερού και επικοινωνίας».