Νόμπελ Χημείας 2023: Τρεις νικητές για την ανακάλυψη και σύνθεση των κβαντικών τελειών

Οι Μούντζι Γκ. Μπαουέντι, Λούις Ι. Μπρους και Αλεξέι Εκίμοφ, τρεις ερευνητές που εργάζονται στις ΗΠΑ, τιμήθηκαν με το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας «για την ανακάλυψη και τη σύνθεση των κβαντικών τελειών» από την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Συγκεκριμένα, το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2023 επιβραβεύει την ανακάλυψη και την ανάπτυξη των κβαντικών τελειών (ή κουκκίδων), νανοσωματιδίων τόσο μικροσκοπικών που το μέγεθός τους καθορίζει τις ιδιότητές τους.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023