Νεπάλ: Κατολίσθηση έπειτα από σεισμό 6,3 Ρίχτερ – 17 τραυματίες

Δύο σεισμικές δονήσεις – μεγέθους 5,3 και 6,3 βαθμών – σημειώθηκαν με διαφορά μισής σήμερα στο δυτικό Νεπάλ, προκαλώντας κατολίσθηση και σημαντικές υλικές ζημιές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 17 άνθρωποι (ένδεκα γυναίκες και έξι άνδρες) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αγνοείται η τύχη μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από κατολίσθηση.

#WATCH | Few buildings in Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal

