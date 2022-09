Νέο βιβλίο «βόμβα» για την βασιλική οικογένεια – Η πρόταση του Χάρι για… ειδικό μεσολαβητή

Ο πρίγκιπας Χάρι πρότεινε να φέρει έναν μεσολαβητή για να λύσει τη ρήξη του με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, με αποτέλεσμα η Καμίλα να «χύσει το τσάι της» στο άκουσμα της πρότασης, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την βασιλική οικογένεια.

Το βιβλίο που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα από τον εκδοτικό οίκο The Firm, τιτλοφορείται The New Royals. Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Katie Nicholl αναφέρθηκε στον βαθύτερο διχασμό μεταξύ των Sussexes και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας αφού ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να παραιτηθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στις ΗΠΑ το 2020. Σωστά θυμάστε το περίφημο Megxit.

Το βιβλίο αναφέρει έναν ανώνυμο οικογενειακό φίλο που αποκάλυψε στην συγγραφέα ότι ο Δούκας του Σάσεξ συναντήθηκε με τον πατέρα του την άνοιξη του τρέχοντος έτους και ήθελε «να καθαρίσει τον αέρα μεταξύ τους» – αλλά η αμήχανη συνάντηση άφησε τις σχέσεις τεταμένες.

Αφού ο Δούκας και η Δούκισσα δεν παρευρέθηκαν στην επιμνημόσυνη τελετή του Δούκα του Εδιμβούργου στο Αβαείο του Γουέστμινστερ τον Μάρτιο, εν μέσω διαφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συγγραφέας περιέγραψε ότι μια αχτίδα ελπίδας ήταν στον ορίζοντα όταν το ζευγάρι σταμάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Χάγη για μια εκδήλωση των Invictus Games λίγες εβδομάδες αργότερα.

Έγραψε επίσης ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός της Κέιτ ένιωσαν «ανακούφιση» όταν ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, επειδή ένιωσαν ότι «το δράμα είχε φύγει».

Ο Ουίλιαμ φέρεται επίσης να πραγματοποίησε μια συνάντηση με βασιλικούς βοηθούς – η οποία έγινε γνωστή ως «Σύνοδος Άνμερ» στο σπίτι του ζευγαριού στο Νόρφολκ – για να συζητήσουν το μέλλον της βασιλικής οικογένειας μετά τη μετακόμιση του αδελφού του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο Vanity Fair, η Νίκολ είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος ήταν τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας, επέμενε σε μια συνάντηση με τον Χάρι για ένα τσάι πριν συναντήσει τη βασίλισσα.

«Η συνάντηση με τον Κάρολο και την Καμίλα ήταν πιο άβολη από το εγκάρδιο τσάι του ζευγαριού με την βασίλισσα», αναφέρει η συγγραφέας, προσθέτοντας ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ άργησαν στη συνάντηση που άφησε στον Κάρολο μόλις 15 λεπτά για να μιλήσει με τον μικρότερο γιο του και την νύφη του προτού χρειαστεί να παρευρεθεί στη Βασιλική Μονή στο Κάστρο του Ουίνδσορ όπου αντικαθιστούσε την Βασίλισσα.

Ο οικογενειακός φίλος είπε: «Ο Χάρι στην πραγματικότητα τους πρότεινε να χρησιμοποιήσουν έναν μεσολαβητή για να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματα, κάτι που προκάλεσε κάπως σύγχυση στον Κάρολο και την Καμίλα, έχυσε και το τσάι της».

Πρόσθεσε ότι η Καμίλα είπε στον Δούκα ότι η πρότασή του ήταν «γελοία» και ότι θα λύσουν τις διαφορές τους μέσα στην οικογένεια.

Το βιβλίο υποστήριξε επίσης ότι η βασίλισσα έμεινε «πληγωμένη και εξαντλημένη» από την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να παραιτηθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.

Η πηγή είπε στην συγγραφέα: «[Η βασίλισσα] πληγώθηκε πολύ και μου είπε: «Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δεν θέλω να το σκέφτομαι πια».

Ο Κάρολος ως βασιλιάς πια θέλει να βάλει ένα τέλος στη ρήξη μεταξύ της οικογένειας και του μικρότερου γιου του Χάρι, 38 ετών.

Στην πρώτη του τηλεοπτική ομιλία προς το έθνος στις 9 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος είπε: «Θέλω επίσης να εκφράσω την αγάπη μου για τον Χάρι και τη Μέγκαν καθώς συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό».

Ορισμένοι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας ισχυρίστηκαν ότι η αναφορά στον Δούκα και στην Δούκισσας του Sussex ήταν ένα «κλαδί ελιάς» προς το ζευγάρι, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στην Ευρώπη όταν πέθανε η βασίλισσα.