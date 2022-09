Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα εγγόνια της στάθηκαν γύρω από το φέρετρό της—Με στολή οι Ουίλιαμ και Χάρι

Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι και τα έξι άλλα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ συμμετείχαν το βράδυ του Σαββάτου σε αγρυπνία γύρω από το φέρετρό της, δύο ημέρες πριν από την κηδεία της.

Οι δύο γιοί του βασιλιά Καρόλου Γ’ φορούσαν στρατιωτική στολή -ο Χάρι δεν φορούσε πλέον στολή μετά την ηχηρή απομάκρυνσή του από τη μοναρχία-, αντίθετα από τα έξι εξαδέλφια τους. Στάθηκαν για 15 λεπτά με την πλάτη προς το φέρετρο και χαμηλωμένο το κεφάλι, υπό τα βλέμματα των επισκεπτών που έφθαναν για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στη σορό της Ελισάβετ Β’, η οποία θα παραμείνει εκτεθειμένη σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Μαζί με τον Ουίλιαμ και τον Χάρι ήταν τα έξι εξαδέλφια τους, ανάμεσα στα οποία οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες του πρίγκιπα Άντριου. Τα άλλα εξαδέλφια στη σημερινή αγρυπνία ήταν οι Πίτερ Φίλιπς και Ζάρα Τίνταλ, τα παιδιά της πριγκίπισσας Άννας, και οι Λουίζ και Τζέιμς, τα παιδιά του πρίγκιπα Εδουάρδου.

The Queen’s grandchildren hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin at Westminster Hall. pic.twitter.com/lChZW6OdIP

