Νέο βιβλίο αποκαλύπτει το παρατσούκλι του προσωπικού του παλατιού για την Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν μια «ναρκισσιστική κοινωνιοπαθής» που σχεδίαζε την βασιλική της έξοδο από την αρχή, όπως ισχυρίστηκε το πρώην προσωπικό της σε ένα νέο βιβλίο-βόμβα.

Πηγές είπαν στον συγγραφέα Valentine Low, ο οποίος έγραψε το «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown», ότι τα μέλη του προσωπικού επινόησαν το παρατσούκλι για την Δούκισσα του Sussex, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun.

Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη άσχημη συμπεριφορά της Μέγκαν. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι, παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020.

«Όλοι ήξεραν ότι η βασιλική οικογένεια θα κρινόταν από την ευτυχία της. Το λάθος που έκαναν ήταν ότι πίστευαν ότι ήθελε να είναι ευτυχισμένη», φέρεται να είπε ένας πρώην υπάλληλος. «Ήθελε να την απορρίψουν, γιατί είχε εμμονή με αυτή την αφήγηση από την πρώτη μέρα».

Οι υπάλληλοι ισχυρίστηκαν επίσης ότι «τους κορόιδεψαν» οι Sussexes. Η Post ανέφερε ότι η Μέγκαν είχε παρουσιάσει στο Netflix μια πρόταση ήδη από το 2018, όταν ήταν ακόμα πλήρες μέλος του Παλατιού. Ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι δεν σκέφτηκαν να συνεργαστούν με την υπηρεσία ροής μέχρι να παραιτηθούν από τα βασιλικά καθήκοντα.

Το βιβλίο ισχυρίζεται επίσης ότι η εργασία για το ζευγάρι ήταν τόσο ζοφερή που ορισμένοι βοηθοί αναφέρονταν ως «Sussex Survivors Club».