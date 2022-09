Η Μέγκαν Μαρκλ παραπονέθηκε ότι «δεν πληρώθηκε» για τη βασιλική περιοδεία του 2018 – Το βιβλίο που την «καίει»

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έκρυψε την περιφρόνηση της για τα βασιλικά καθήκοντα πριν από το «Megxit», όπως αποκαλύπτει νέο βιβλίο. Μια φορά μάλιστα παραπονέθηκε φωναχτά ότι έπρεπε να πληρωθεί για την περιοδεία της το 2018 στην Αυστραλία, κατά την οποία συμπεριφέρθηκε στους βασιλικούς βοηθούς «φρικτά».

Η Δούκισσα του Σάσεξ απολάμβανε τις δεξιώσεις στην Αυστραλία και την υποδοχή ως σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, αλλά ιδιωτικά η Μαρκλ… έπαιζε σε άλλους ρυθμούς, ανέφερε η Sun, επικαλούμενη το βιβλίο «In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown» του Valentine Low.

«Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Μέγκαν δεν κατάλαβε το νόημα όλων αυτών των συναντήσεων, σφίγγοντας τα χέρια με αμέτρητους αγνώστους», φέρεται να έγραψε ο Low.

«Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, ακούστηκε να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό».

Η πρώην ηθοποιός έκανε bullying επίσης στους βασιλικούς βοηθούς πριν ακόμη γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας και συνέχισε να τους φέρεται σκληρά μέχρι που αυτή και ο Χάρι ανακοίνωσαν ότι θα φύγουν από το παλάτι το 2020, αναφέρει το βιβλίο.

Επιτέθηκε σε έναν από τους συμβούλους του Χάρι έξι μήνες πριν από τον αρραβώνα τους το 2017, λέγοντας: «Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε ότι θα γίνω ένα από τα αφεντικά σας σύντομα», σύμφωνα με απόσπασμα από το βιβλίο. Όταν ένας ανώτερος βοηθός είπε στο ζευγάρι ότι το προσωπικό ήταν ενοχλημένο με τον τρόπο που τους συμπεριφέρονταν, η Μέγκαν απάντησε ότι δεν ήταν «δουλειά της να τους κάνει “μασαζάκι”», φέρεται να έγραψε ο Low.

Η Μαρκλ, 41 ετών, μίλησε επίσης «ιδιαίτερα σκληρά σε μια νεαρή γυναίκα», σύμφωνα με το βιβλίο.

«Αφού η Μέγκαν είχε καταστρέψει ένα σχέδιο που είχε καταρτίσει, η γυναίκα είπε στη Μέγκαν πόσο δύσκολο θα ήταν να εφαρμόσει ένα νέο. «Μην ανησυχείς», της είπε η Μέγκαν. «Αν υπήρχε κυριολεκτικά κάποιος άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να το κάνει αυτό, θα τον ρωτούσα αντί για εσένα».